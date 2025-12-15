Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался по поводу игры своей команды под его руководством.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Критика? Я думаю, это вполне нормально. И это факт: как главный тренер "Манчестер Юнайтед" я признаю, что мы недостаточно успешны. Мы должны были набирать больше очков, особенно в этом сезоне. Поэтому я воспринимаю подобную критику как нечто естественное.

Иногда они не располагают всей полнотой информации, и им кажется, что "Манчестер Юнайтед" должен всегда соответствовать тем высоким стандартам, что были при них, и неизменно побеждать. Им, конечно, тяжело наблюдать свой клуб в такой ситуации.

Дело не только в победах. Истинная проблема в том, что я как тренер справляюсь недостаточно хорошо. Это тоже факт, и я готов его принять. По сути, их единственное недовольство связано с тем, что "Манчестер Юнайтед" не выигрывает и находится не на той позиции, на которой должен быть. Если команда побеждает, то никаких проблем не возникает», — приводит слова Аморима BBC.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 25 очков.