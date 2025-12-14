Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о сложностях в подписании футболистов в казанском клубе.

Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина» globallookpress.com

«Мы брали Мирлинда Даку, чтобы сохранить место в РПЛ. Вы понимаете, какой шаг сделал Даку у нас здесь? Тогда мы смотрели, кто нам поможет сохранить прописку в РПЛ, а сегодня мы видим, что большинство этих футболистов выросли.

Для стабильности нужен качественный шаг. Мы знаем тот список футболистов, которые могут нам помочь это сделать. Но пока в силу различных обстоятельств и наших возможностей эти приобретения сделать достаточно сложно.

Для того, чтобы Иву и Даку сделали следующий шаг, им нужно дать конкуренцию ещё более качественную. Тех игроков, которые должны были дать эту конкуренцию, мы не смогли приобрести. Обстоятельства так складываются, нет таких возможностей», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 23 очками в активе.