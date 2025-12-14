Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов допустил возможность того, что у Валерия Карпина получится добиться результата на посту главного тренера «Спартака».

Валерий Карпин globallookpress.com

«Разочарованием в этом году стало московское "Динамо". Надеялся, что команда будет в лидерах, но, к сожалению, вышло по‑другому. Я хорошо знаю Валеру Карпина, верил в его талант и продолжаю верить. Но, увы, не получилось в "Динамо".

Иногда бывает так, что тренер попадает не в ту команду или не в ту систему, и у него ничего не складывается. Но потом он уходит в другую команду, и все идет прекрасно. Например, у Эмери ничего не получилось в "Спартаке", а потом он покинул этот клуб и выиграл почти все. Оказалось, что это не его команда. То же самое у Валеры произошло с "Динамо" — не сложилось. А сейчас возьми его в "Спартак", и он, возможно, приведет команду к медалям или чемпионству. К медалям он "красно‑белых" уже приводил», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин по ходу нынешнего сезона покинул пост главного тренера московского «Динамо».

Руководство «Спартак» уволило Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» назначен Вадим Романов.