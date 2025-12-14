После этого матча «Сельта» занимает 8-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Атлетик» — на 7-й позиции (23).

У хозяев голы записали на свой счет Уиллот Сведберг на 48-й минуте и Джонс Эль-Абделлауи на 55-й минуте.

«Сельта» одержала победу над «Атлетиком» (2:0) в матче 16-го тура испанской Примеры.

2.62

Прогнозы•Завтра 23:00 «Райо Вальекано» — «Бетис». Прогноз и ставка «Бетис» наконец-то прихлопнет «пчел»

Футбол•Вчера 22:28 «Барселона» — «Осасуна»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 17:58 «Атлетико» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 14:41 Императорский гнев: зачем «Реал» посреди сезона создает драму вокруг Алонсо

Футбол•12/12/2025 20:16 «Звездам "Реала" не хватает взаимопонимания». Интервью Бензема о сборной Франции, «Реале», Зидане и Мбаппе

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 16:33 Рекорд под угрозой: что может помешать Холанну превзойти Ширера

Футбол•Вчера 17:29 Хаос и безумие: почему этот сезон АПЛ сводит всех с ума

Футбол•Вчера 08:27 Бунт в «Динамо»: Макаров проехался по Гусеву и намекнул на уход

Футбол•12/12/2025 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол•12/12/2025 21:08 Возвращение к истокам: как «Лейпциг» снова стал грозой Бундеслиги

Выбор читателей

Футбол•08/12/2025 14:50 Понять и уволить: сколько еще «Манчестер Юнайтед» будет терпеть Аморима

Футбол•08/12/2025 03:02 «Бернабеу» паникует: «Реал» рассыпался и сгорел «Сельте» в меньшинстве

Футбол•09/12/2025 16:08 Призраки прошлого: почему «Арсенал» больше нельзя назвать явным претендентом на титул

Футбол•08/12/2025 17:47 Алексей Сафонов: Только «Динамо» может забить четыре мяча и сыграть 1:1

Футбол•Вчера 18:07 Дмитрий Булыкин: Если игрокам вдвое понизить зарплаты, качество российского футбола не изменится

Самое интересное

Теннис•29/10/2025 16:46 Теннисная Золушка из Монако: как Вашеро прошел путь из ниоткуда в топ-40

Футбол•28/10/2025 17:11 Не оценили: Палмер, Роджерс, Фримпонг и еще семь ненужных воспитанников «Ман Сити»

Футбол•28/10/2025 11:45 «Бавария» нашла нового Роббена: кто такой Леннарт Карль

Футбол•27/10/2025 16:37 Пять этапов Ламина Ямаля: как «Барселона» наблюдала за рождением феномена