«Сельта» одержала победу над «Атлетиком» (2:0) в матче 16-го тура испанской Примеры.
У хозяев голы записали на свой счет Уиллот Сведберг на 48-й минуте и Джонс Эль-Абделлауи на 55-й минуте.
Результат матча
СельтаВиго2:0АтлетикБильбао
1:0 Уиллот Сведберг 48' 2:0 Юнас Эль-Абделлауи 55'
Сельта: Йонуц Раду, Ману Фернандес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Хави Руэда (Серхио Каррейра 61'), Оскар Мингуэза, Мигел Роман Гонсалес, Уго Сотело (Илаш Мориба 61'), Уиллот Сведберг (Борха Иглесиас 76'), Яго Аспас (Уго Альварес 80'), Ферран Жуджла (Юнас Эль-Абделлауи 46')
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче (Адама Буаро 51'), Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Ойан Сансет (Selton Sanchez 46'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета, Горка Гурусета, Нико Уильямс (Николас Серрано 77'), Алехандро Беренгер (Иньяки Уильямс 46')
Жёлтые карточки: Ферран Жуджла 44', Яго Аспас 78', Борха Иглесиас 90+7' — Иньяки Уильямс 66', Даниэль Вивиан 87'
После этого матча «Сельта» занимает 8-е место в таблице Примеры с 22 очками в активе. «Атлетик» — на 7-й позиции (23).