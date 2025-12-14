14 декабря в 16-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Атлетик». Начало игры — в 18:15 мск.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» вполне способны побороться за попадание в еврокубки. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Сельта» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Болонье» (1:2).
До того команда нанесла поражение мадридскому «Реалу» (2:0). А вот поединок с «Сант Андреу» завершился успехом в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Сельта» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Пабло Дуран — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Кельты» нынче выглядят не лучшим образом. Команда никак не обретет надлежащую стабильность.
Причем «Сельта» традиционно неудачно противостоит «Атлетику». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кельты» намерены поближе подобраться к первой шестерке.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски нынче не преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетик» на 4 зачетных пункта отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетик» подписал мировую с ПСЖ (0:0).
До того команда нанесла поражение «Атлетико» (1:0). А вот чуть ранее она была бита мадридским «Реалом» (0:3).
При этом «Атлетик» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баски в последних поединках смотрелись достаточно выгодно. Команда не пропускала в 2 своих последних матчах.
При этом «Атлетик» имеет довольно крепкий по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Команда одолела «Сельту» в двух последних очных поединках. А вот Нико Уильямс пока отличился всего 3 голами в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Баски попытаются воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- «Кельты» уступили баскам в 2 последних очных поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Атлетик» не пропускал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.
Прогноз: «Кельты» способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева постараются подтянуться к зоне еврокубков, да и баски нынче забивают с огромной натугой.
Ставка: Победа «Сельты» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15