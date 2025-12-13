Лондонский «Челси» твердо намерен избавиться от вингера Рахима Стерлинга в зимнее трансферное окно.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

«Синие» готовы разорвать контракт с игроком или отпустить его почти бесплатно, если по нему последуют реальные предложения.

По данным Caught Offside, сейчас к 31-летнему Стерлингу присматриваются «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед».

Вингера устраивают оба варианта и он внимательно рассмотрит предложение, так как мечтает вернуться в футбол.

В этом сезоне за «Челси» Стерлинг не провел ни одной минуты, его контракт с клубом до 2027 года, а цена на портале Transfermarkt равна € 5 млн.