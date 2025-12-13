«ПСЖ» переиграл «Мец» в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 — 3:2.

Матвей Сафонов
Голами в составе победителей отметились Гонсалу Рамуш (31'), Квентен Нджанту (39') и Дезире Дуэ (63').

Игравшего в воротах парижан Матвея Сафонова огорчили Джесси Деминге (42') и Георгий Циташвили (80').

МетцФранция. Лига 1Метц2:3ПСЖПСЖПариж
0:1 Гонсалу Рамуш 31' 0:2 Quentin Ndjantou 39' 1:2 Жесси Деменге 42' 1:3 Дезире Дуэ 63' 2:3 Георгий Цитаишвили 81'
Метц:  Джонатан Фишер,  Коффи Куао,  Терри Йегбе (Ибу Сане 74'),  Максим Колен,  Жан-Филипп Гбамин,  Бубакар Траоре,  Жесси Деменге,  Малик Мбайе,  Георгий Цитаишвили,  Готье Эн,  Хабиб Диалло
ПСЖ:  Матвей Сафонов,  Лукас Эрнандес,  Вильян Пачо,  Илья Забарный,  Гонсалу Рамуш (Хвича Кварацхелия 66'),  Фабиан Руис (Дезире Дуэ 46'),  Витор Феррейра,  Уоррен Заир-Эмери,  Ибраим Мбайе,  Ли Кан Ин,  Quentin Ndjantou (Брэдли Баркола 66')
Жёлтые карточки:  Малик Мбайе 16'  —  Уоррен Заир-Эмери 76'

«ПСЖ» набрал 36 очков и вернулся на первое месте в Лиге 1, но у прежде лидировавшего «Ланса» (34) игра в запасе.  «Мец» с 11 баллами остался последним, 18-м в таблице.