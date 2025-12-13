«ПСЖ» переиграл «Мец» в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 — 3:2.
Голами в составе победителей отметились Гонсалу Рамуш (31'), Квентен Нджанту (39') и Дезире Дуэ (63').
Игравшего в воротах парижан Матвея Сафонова огорчили Джесси Деминге (42') и Георгий Циташвили (80').
Результат матча
МетцФранция. Лига 12:3ПСЖПариж
0:1 Гонсалу Рамуш 31' 0:2 Quentin Ndjantou 39' 1:2 Жесси Деменге 42' 1:3 Дезире Дуэ 63' 2:3 Георгий Цитаишвили 81'
Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао, Терри Йегбе (Ибу Сане 74'), Максим Колен, Жан-Филипп Гбамин, Бубакар Траоре, Жесси Деменге, Малик Мбайе, Георгий Цитаишвили, Готье Эн, Хабиб Диалло
ПСЖ: Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес, Вильян Пачо, Илья Забарный, Гонсалу Рамуш (Хвича Кварацхелия 66'), Фабиан Руис (Дезире Дуэ 46'), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Ибраим Мбайе, Ли Кан Ин, Quentin Ndjantou (Брэдли Баркола 66')
Жёлтые карточки: Малик Мбайе 16' — Уоррен Заир-Эмери 76'
«ПСЖ» набрал 36 очков и вернулся на первое месте в Лиге 1, но у прежде лидировавшего «Ланса» (34) игра в запасе. «Мец» с 11 баллами остался последним, 18-м в таблице.