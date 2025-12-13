«ПСЖ» переиграл «Мец» в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 — 3:2.

Голами в составе победителей отметились Гонсалу Рамуш (31'), Квентен Нджанту (39') и Дезире Дуэ (63').

Игравшего в воротах парижан Матвея Сафонова огорчили Джесси Деминге (42') и Георгий Циташвили (80').

Результат матча

Метц Франция. Лига 1 2:3 ПСЖ Париж

0:1 Гонсалу Рамуш 31' 0:2 Quentin Ndjantou 39' 1:2 Жесси Деменге 42' 1:3 Дезире Дуэ 63' 2:3 Георгий Цитаишвили 81'

Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао, Терри Йегбе ( Ибу Сане 74' ), Максим Колен, Жан-Филипп Гбамин, Бубакар Траоре, Жесси Деменге, Малик Мбайе, Георгий Цитаишвили, Готье Эн, Хабиб Диалло

ПСЖ: Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес, Вильян Пачо, Илья Забарный, Гонсалу Рамуш ( Хвича Кварацхелия 66' ), Фабиан Руис ( Дезире Дуэ 46' ), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Ибраим Мбайе, Ли Кан Ин, Quentin Ndjantou ( Брэдли Баркола 66' )

Жёлтые карточки: Малик Мбайе 16' — Уоррен Заир-Эмери 76'