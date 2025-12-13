В субботу, 13 декабря, «Мец» примет «ПСЖ» в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:40 Главным судьей матча будет Ромен Лиссорг.

Стартовые составы команд

«Мец»: Фишер, Колен, Гбамен, Сане, Балло-Туре, Траоре, Деменге, Эн, Цитаишвили, Сабали, Асоро.

«ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Руис, Кварацхелия, Дембеле, Рамуш.

«Мец»

После 15 туров «Мец» идет последним в таблице Лиги 1 с 11 очками. Матчи: против прямого конкурента «Осера» игра у «Меца» откровенно не получилась и к 39-й минуте команда уступала со счетом 0:2. На исходе первого тайма капитан Гатье Хайн дал шанс своей команде, забив великолепным ударом со штрафного, но вторая половина все равно осталась за соперником. Ранее было поражение на своем поле от «Ренна» (0:1) и в гостях от «Бреста» (2:3).

К игре подопечные Стефана Ле Миньяна подходят серией из трех поражений кряду. Состав у «Меца» откровенно слабый и после возвращения из Лиги 2 фактически не был усилен. Выделяются там полузащитник Хайн и два ветерана Стамбули и Хабиб Диалло. Травмированы — Си (в), Мбоула (п).

«ПСЖ»

Пока «ПСЖ» второй в таблице Лиги 1 с 33 очками. В 15-м туре команда Луиса Энрике вдоволь порезвилась на своем поле с «Ренном» (5:0), разгромив команду, которая имела до этого серию из четырех побед кряду. У «ПСЖ» в этом матче залетало все, а главным героем стал Кварацхелия, оформивший дубль. В ЛЧ была гостевая ничья с «Атлетиком» (0:0) и поражение в Лиге 1 от «Монако» (0:1).

Неожиданно, но «ПСЖ» сейчас занимает второе место в чемпионате Франции. Луис Энрике часто играл молодежью в Лиге 1, а лидеры в это время восстанавливаясь после ЛЧ или залечивали свои травмы. Теперь же лазарет опустел, а игра с «Мецем» последняя в чемпионате перед небольшой паузой. Травмированы — Шевалье (в), Беральдо (з), Хакими (з).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 83 матча. В 50 играх победил «ПСЖ», в 18 «Мец», оставшиеся 15 матчей завершились вничью.

