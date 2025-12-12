13 декабря в 16-м туре французской Лиги 1 по футболу сыграют «Мец» и «ПСЖ». Начало встречи — 21:00 мск.

«Мец»

Турнирное положение: после 15 туров «Мец» идет последним в таблице Лиги 1 с 11 очками.

Последние матчи: против прямого конкурента «Осера» игра у «Меца» откровенно не получилась и к 39-й минуте команда уступала со счетом 0:2. На исходе первого тайма капитан Гатье Хайн дал шанс своей команде, забив великолепным ударом со штрафного, но вторая половина все равно осталась за соперником.

Ранее было поражение на своем поле от «Ренна» (0:1) и в гостях от «Бреста» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Си (в), Мбоула (п).

Состояние команды: к игре подопечные Стефана Ле Миньяна подходят серией из трех поражений кряду. Состав у «Меца» откровенно слабый и после возвращения из Лиги 2 фактически не был усилен. Выделяются там полузащитник Хайн и два ветерана Стамбули и Хабиб Диалло.

«ПСЖ»

Турнирное положение: пока «ПСЖ» второй в таблице Лиги 1 с 33 очками.

Последние матчи: в 15-м туре команда Луиса Энрике вдоволь порезвилась на своем поле с «Ренном» (5:0), разгромив команду, которая имела до этого серию из четырех побед кряду. У «ПСЖ» в этом матче залетало все, а главным героем стал Кварацхелия, оформивший дубль.

В ЛЧ была гостевая ничья с «Атлетиком» (0:0) и поражение в Лиге 1 от «Монако» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Шевалье (в), Беральдо (з), Хакими (з).

Состояние команды: неожиданно, но «ПСЖ» сейчас занимает второе место в чемпионате Франции. Луис Энрике часто играл молодежью в Лиге 1, а лидеры в это время восстанавливась после ЛЧ или залечивали свои травмы. Теперь же лазарет опустел, а игра с «Мецем» последняя в чемпионате перед небольшой паузой.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/24 ПСЖ добился побед (3:1, 2:0)

В сезоне 2021/22 также были сильнее парижане (2:1, 5:0)

В 15 турах «ПСЖ» забил 32 мяча, у «Меца» 34 пропущенных гола в 15 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Меца» дают 10,5, а на «ПСЖ» — 1,26, ничью букмекеры оценивают в 7,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,92.

Прогноз: вряд ли в этой игре стоит ждать большой ротации со стороны тренерского штаба «ПСЖ». Выздоровели почти все лидеры и им необходимо набирать форму, а «Мец» для этого лучший вариант.

2.10 Победа «ПСЖ» с форой -2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Мец» — «ПСЖ» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Основная ставка: победа «ПСЖ» с форой -2 за 2,10.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант.

2.30 Победа «ПСЖ» плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Мец» — «ПСЖ» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Дополнительная ставка: победа гостей плюс тотал больше 3,5 за 2,30.