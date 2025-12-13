Рейнское дерби остаётся принципиальным вне зависимости от турнирных задач. «Байер» выходит на матч с давлением из-за двух поражений подряд в чемпионате и риском выпасть из первой четвёрки, тогда как «Кёльн» стремится прервать затяжную серию без побед и подтвердить репутацию команды, способной цепляться за результат даже в сложных условиях. Усталость хозяев на фоне плотного графика может сыграть роль, но класс и глубина состава остаются на стороне леверкузенцев.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

09' Кофане здорово отыгрался с партнёром по команде, вышел на ударную позицию, но забить не удалось, лишь угловой.

05' Первая жёлтая карточка в матче досталась Эрику Мартелю из «Кёльна».

04' Пока темп матча не высокий, присматриваются команды друг к другу.

02' Заброс на Кафане в штрафную, но до мяча африканский нападающий не дотянулся.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

20:30 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

Статистика матча 1 Удары мимо 0 63 Владение мячом 37 0 Фолы 2

20:25 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 В Леверкузене пасмурно, +7 градусов.

20:10 Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия); Ассистент: Доминик Шаль (Тюбинген, Германия); Ассистент: Николай Киммайер (Карлсруэ, Германия); Резервный: Макс Бурда (Берлин, Германия).

20:05 Матч пройдёт в городе Леверкузен (Германия), на стадионе «БайАрена», вместимость арены — 30210 зрителей.

Стартовые составы команд

Байер: Марк Флеккен, Эдмон Тапсоба, Артур, Джарелл Куанса, Роберт Андрих, Йонас Хофман, Ибрахим Маза, Алеш Гарсия, Малик Тилльман, Эрнест Поку, Кристиан Кофане.

Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Рав ван ден Берг, Себастиан Себулонсен, Ян Тильман, Денис Хусейнбашич, Том Краус, Якуб Каминьский, Мариус Бюльтер, Саид Эль-Мала, Джан-Лука Вальдшмидт.

Байер

«Байер» подходит к дерби в непростом состоянии. В Бундеслиге команда потерпела два поражения подряд — сначала от дортмундской «Боруссии» (1:2), затем от «Аугсбурга» (0:2), который на тот момент только сменил главного тренера. Эти осечки заметно осложнили турнирное положение: леверкузенцы по-прежнему идут четвёртыми, имея 23 очка, но от тройки лидеров уже отстают на пять баллов и делят позицию с «Хоффенхаймом» по набранным очкам, опережая его лишь по разнице мячей. При этом в других турнирах «фармацевты» выглядели убедительнее. В Лиге чемпионов команда неожиданно обыграла «Манчестер Сити» (2:0), а также сыграла вничью с «Ньюкаслом» (2:2), заметно улучшив шансы на выход в плей-офф. В Кубке Германии «Байер» прошёл дортмундскую «Боруссию» (1:0) и вышел в четвертьфинал. Такой контраст подчёркивает главную проблему — команда Каспера Юльманна не справляется с нагрузкой сразу на всех фронтах. В Бундеслиге спад особенно заметен, хотя на своём поле «Байер» традиционно действует агрессивнее и создаёт больше моментов. В предстоящем матче точно не сыграют Паласиос и Фернандес, но в целом состав близок к оптимальному.

Кёльн

«Кёльн» проводит сезон неровно и постепенно теряет очки после яркого старта. В 13 турах команда набрала 16 очков, одержав четыре победы и четырежды сыграв вничью. В последних восьми матчах у подопечных Лукаса Кваснека лишь одна победа — над «Гамбургом» (4:1), при этом в остальных встречах «козлы» чаще довольствовались ничьими или уступали. Текущая серия без побед в чемпионате насчитывает четыре матча. Последние игры складывались особенно болезненно. Сначала «Кёльн» уступил «Айнтрахту» (3:4), затем не сумел удержать победу над «Санкт-Паули» — единственный удар соперника в створ на 94-й минуте привёл к ничьей 1:1. Парадоксально, но именно концовки остаются сильной стороной команды: после 75-й минуты «Кёльн» забил 11 из 22 своих голов в Бундеслиге — больше на этом отрезке только у «Баварии» (15). При этом в гостях команда часто играет вторым номером и делает ставку на терпение и эпизоды, что уже приводило к упущенным очкам.

Личные встречи

Последняя очная встреча состоялась 5 февраля 2025 года и завершилась победой «Байера» со счётом 3:2. Этот матч вновь подтвердил, что даже при разнице в целях и ресурсах дерби между этими соперниками редко получаются закрытыми и часто решаются за счёт деталей и реализации моментов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.96.