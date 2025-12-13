В матче 16-го тура испанской Примеры «Барселона» обыграла «Осасуну» со счетом 2:0.
Соперники долгое время не могли поразить ворота друг друга, но на 70-й минуте Рафинья с передачи Педри смог вывести каталонцев вперед. А на 86-й минуте тот же Рафинья установил окончательный счет на табло.
Результат матча
БарселонаБарселона1:0ОсасунаПамплона
1:0 Рафаэл Диас 70'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси (Фермин Лопес 75'), Жерар Мартин, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Педри, Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Маркус Рашфорд (Френки де Йонг 74'), Ферран Торрес
Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Аймар Орос (Рубен Гарсия 64'), Лукас Торро (Икер Муньос 46'), Хон Монкайола, Анте Будимир (Рауль Гарсия 65'), Виктор Муньос (Шеральдо Бекер 65'), Inigo Arguibide (Валентен Розье 70')
Жёлтые карточки: Абель Бретонес 35' (Осасуна), Икер Муньос 59' (Осасуна), Хон Монкайола 67' (Осасуна)
«Барселона» благодаря этой победе закрепилась на первом месте в турнирной таблице. В активе «блаугранас» 43 очка и семь баллов преимущества над «Реалом». «Осасуна» с 15 пунктами осталась 16-й.