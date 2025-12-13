В матче 16-го тура испанской Примеры «Барселона» обыграла «Осасуну» со счетом 2:0.

Соперники долгое время не могли поразить ворота друг друга, но на 70-й минуте Рафинья с передачи Педри смог вывести каталонцев вперед. А на 86-й минуте тот же Рафинья установил окончательный счет на табло.

Результат матча Барселона Барселона 1:0 Осасуна Памплона 1:0 Рафаэл Диас 70' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси ( Фермин Лопес 75' ), Жерар Мартин, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Педри, Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Маркус Рашфорд ( Френки де Йонг 74' ), Ферран Торрес Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Аймар Орос ( Рубен Гарсия 64' ), Лукас Торро ( Икер Муньос 46' ), Хон Монкайола, Анте Будимир ( Рауль Гарсия 65' ), Виктор Муньос ( Шеральдо Бекер 65' ), Inigo Arguibide ( Валентен Розье 70' ) Жёлтые карточки: Абель Бретонес 35' (Осасуна), Икер Муньос 59' (Осасуна), Хон Монкайола 67' (Осасуна)

Статистика матча 6 Удары в створ 2 10 Удары мимо 1 81 Владение мячом 19 12 Угловые удары 1 2 Офсайды 6 4 Фолы 7

«Барселона» благодаря этой победе закрепилась на первом месте в турнирной таблице. В активе «блаугранас» 43 очка и семь баллов преимущества над «Реалом». «Осасуна» с 15 пунктами осталась 16-й.