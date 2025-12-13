Лидер Ла Лиги продолжает набирать ход в концовке года, «Барселона» подходит к домашней игре с «Осасуной» с серией из шести побед в чемпионате и возможностью временно увеличить отрыв от преследователей. Для гостей поездка на «Камп Ноу» — проверка на прочность на фоне борьбы за выживание. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

06' Гарсия пяткой скинул в центр штрафной после подачи Рафиньи, там никого из партнёров.

05' Угловой ещё один заработала «Барса».

04' Рашфорд навесил на ближнюю, защитник выбил мяч из штрафной.

04' Ферран получил мяч в штрафной, не дал ему пробить Эррандо – угловой будет.

02' Рафинье досталось по ногам от Торро, немного времени понадобилось бразильцу, чтобы продолжить игру.

01' «Осасуна» начала с центра поля, поехали!

До матча

20:30 В Барселоне сегодня около 14 градусов, осадков нет, по ходу матча может быть несильный ветер — отличная погода для футбола.

20:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Адриан Кордеро, ассистенты — Исраэль Барсена и Худит Романо, четвёртый арбитр — Даниэль Клементе, VAR — Карлос Дель Серро, ассистент VAR — Иван Капаррос.

19:45 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Барселона»: Гарсия, Бальде, Кубарси, Педри, Ферран, Ямаль, Рафинья, Рэшфорд, Мартин, Кунде, Эрик.

«Осасуна»: Эррера, Эррандо, Торро, Монкайола, Аймар, Будимир, Виктор, Бойомо, Бретонес, Катена, Аргуибиде.

«Барселона»

Команда Ханси Флика уверенно чувствует себя на дистанции сезона. Каталонцы возглавляют таблицу, опережая мадридский «Реал» на четыре очка, и параллельно сохраняют хорошие шансы в Лиге чемпионов. Победа над «Айнтрахтом» в середине недели лишь укрепила ощущение стабильности несмотря на то, что оборона по-прежнему даёт поводы для тревоги. Двадцать пропущенных мячей за шестнадцать туров — слишком много для претендента на титул.

При этом атакующая мощь перекрывает большинство проблем. «Барселона» забила уже сорок семь голов — лучший показатель в лиге, а в чемпионате команда поочерёдно справилась с «Атлетиком», «Атлетико», «Бетисом» и рядом менее статусных соперников.

Без Гави и Дани Ольмо Флик продолжает варьировать линию атаки, а высокая результативность Феррана Торреса и активность флангов позволяют сохранять темп даже при ротации.

«Осасуна»

Прошлый сезон «Осасуна» завершила вблизи еврокубковой зоны, но нынешний чемпионат складывается значительно тяжелее. Пятнадцатое место и всего пятнадцать очков после пятнадцати туров отражают проблемы в атаке, команда Алессио Лиши забивает меньше одного мяча за игру. При этом оборона выглядит организованнее, чем у многих соседей по таблице, пропущено восемнадцать мячей — показатель лучше, чем у хозяев.

Важный момент — текущая форма. Победы над «Эбро» в Кубке и «Леванте» в чемпионате немного разрядили обстановку и дали «Осасуне» эмоциональный импульс. Однако выездная статистика остаётся слабым местом, а зависимость от Анте Будимира и эпизодических всплесков креатива со стороны Ороса и Рубена Гарсии по-прежнему очевидна.

История встреч

«Осасуна» традиционно испытывает сложности в Каталонии. В Барселоне гости не выигрывали с лета 2020 года, а в семи из последних восьми очных матчей во всех турнирах сильнее оказывались сине-гранатовые. При этом прошлый сезон напомнил, что недооценка соперника опасна, поражение 2:4 в Памплоне до сих пор остаётся одним из самых неприятных эпизодов для «Барселоны».

