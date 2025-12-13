«Атлетико» возвращается на «Метрополитано» после двух подряд поражений в Ла Лиге и принимает «Валенсию», которая балансирует у зоны вылета, но подходит к выезду в Мадрид в более стабильном игровом состоянии. Для команды Диего Симеоне это матч, в котором важно не только догнать лидеров, но и остановить собственный спад. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

01' «Валенсия» начала с центра, поехали!

До матча

16:00 В Мадриде отличная погода для футбола – около 13 градусов, по ходу всего матча будет солнечно.

15:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сесар Сото Градо, ассистенты — Карлос Альварес и Рубен Бесерриль, четвёртый арбитр — Алехандро Клементе, VAR — Хуан Луис Пулидо, ассистент VAR — Хорхе Фигероа.

15:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Атлетико»: Облак, Руджери, Молина, Ханко, Пубиль, Коке, Барриос, Джулиано, Нико, Сёрлот, Альварес.

«Валенсия»: Агирресабала, Коррейя, Фулькье, Чёмерт, Копете, Васкес, Пепелу, Угринич, Диего Лопес, Алмейда, Дуро.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне ещё в начале декабря выглядела полноценным участником чемпионской гонки, однако два поражения подряд в чемпионате (1:3 от «Барселоны» и 0:1 от «Атлетика») резко изменили тон. «Атлетико» опустился на четвёртое место и теперь отстаёт от лидирующей «Барселоны» на девять очков, дистанция уже ощутимая по меркам Ла Лиги.

При этом в середине недели «матрасники» обыграли ПСВ со счётом 3:2 в Лиге чемпионов и закрепились в первой восьмёрке общего этапа. Эта победа важна не только с турнирной точки зрения, но и психологически. «Атлетико» снова выглядел собранной и агрессивной командой в атаке.

Домашний фактор остаётся ключевым аргументом в пользу «Атлетико». На своём поле мадридцы набрали 22 очка в восьми матчах — третий показатель в лиге. Пропущено всего шесть мячей, и оборона традиционно выглядит надёжнее именно в домашних играх. В таких условиях потеря очков против команды из нижней части таблицы будет восприниматься как серьёзная неудача.

«Валенсия»

Сезон для «Валенсии» складывается непросто. Команда Карлоса Корберана занимает шестнадцатое место, всего в трёх очках от зоны вылета, и пока не может позволить себе роскошь смотреть вверх по таблице. Тем не менее в последние недели «летучие мыши» стали выглядеть устойчивее.

Валенсийцы проиграли лишь один матч из последних семи во всех турнирах и не знают поражений в Ла Лиге уже пять туров подряд. Правда, этот отрезок почти полностью состоит из ничьих (с «Бетисом», «Райо Вальекано» и «Севильей»), а победа над «Леванте» остаётся единственной за долгое время. Команда держится за счёт компактной игры и терпения, но о стабильности в атаке говорить не приходится.

Выездная статистика — отдельная проблема. Всего три очка в семи гостевых матчах и лишь четыре забитых мяча. При этом впереди «Валенсия» по-прежнему сильно зависит от Уго Дуро, который уже забил пять мячей в чемпионате и остаётся главным источником угрозы.

История встреч

«Валенсия» не выигрывала у «Атлетико» в Мадриде с февраля 2011 года. С тех пор сменились стадион, поколения игроков и тренеры, но тенденция остаётся прежней. Единственным напоминанием о том, что «летучие мыши» способны навязать борьбу, остаётся разгром мадридцев 3:0 в Валенсии осенью 2023 года. В прошлом сезоне «Атлетико» оформил уверенный дубль, победив 3:0 и дома, и на «Месталье».

