Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался по поводу информации о том, что на пост наставника может быть назначен Владимир Слишкович.

Владимир Слишкович globallookpress.com

«Сейчас мы находимся в поисках нового главного тренера, поэтому по сети может гулять разная информация. Что касается приглашения Слишковича в Махачкалу, сейчас я не буду ни подтверждать, ни опровергать это», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Напомним, что место главного тренера махачкалинского «Динамо» стало вакантным после ухода с этого поста Хасанби Биджиева.

Что касается Слишковича, то его последним клубом был «Оренбург».