Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о нынешнем наставнике команды Рубене Амориме.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Не думаю, что тренер понимает клуб — и точка. Просто не думаю, что он подходящий человек. "Манчестер Юнайтед" — это прежде всего риск и зрелищность. Заставлять болельщиков сидеть на крае своих кресел, быть чертовски готовыми к игре. Вингеры, которые обыгрывают соперников, удары по воротам, мастерство. Здесь ничего нет. Это не "Манчестер Юнайтед". Руководство понятия не имеет, каково это — купить игрока для "Манчестер Юнайтед", привести тренера для "Манчестер Юнайтед", — приводит слова Скоулза Goal.com.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" с 33 очками в активе в настоящий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.