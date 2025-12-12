Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах российского голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Сафонов делает правильные выводы. Он, по всей видимости, хорошо работает и убедил тренера, что не сдаётся и должен получать игровое время. Матвей убедил своей игрой, и тренер ему верит, раз его периодически выпускает. А дальше как будет происходить? Всё будет зависеть от Сафонова. В "ПСЖ" два равноценных вратаря. Каждый день конкуренция.

Кого посчитает тренер, того и будет ставить, кто будет лучше. А потом надо учитывать, что ПСЖ — лучшая в мире команда. Это победитель Лиги чемпионов. Чтобы в этой команде постоянно играть, нужно показывать какую-то игру сверх своих кондиций, причём каждый день. Вот и всё», — сказал Семин Чемпионату.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил игру Сафонова. Россиянин принял участие в матчах команды против «Ренна» (5:0) в Лиге 1 и против «Атлетико» (0:0) в Лиге чемпионов.