Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре российского вратаря команды Матвея Сафонова.

Луис Энрике globallookpress.com

«У Люки была небольшая травма, он вернулся, сегодня тренировался как обычно. В этой ситуации мы смогли увидеть еще одного игрока, который не играл с начала сезона. Сафонов показал свой уровень, и мы очень рады видеть, что игроки всегда готовы. Он повысил свой профессионализм и улучшил личностные качества», — цитирует Энрике RMC Sport.

Напомним, что Сафонов отстоял на «ноль» матчи с «Ренном» (5:0) в чемпионате Франции и с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов.