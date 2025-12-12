Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о решении «Урала» назначить Василия Березуцкого на пост главного тренера.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Такие ребята, как Василий Березуцкий, должны работать. Это прекрасный игрок. Он имеет достаточно большой опыт. Он и в ЦСКА работал, и в Азербайджане достаточно неплохо, поэтому молодец, что поехал работать в ФНЛ.

"Урал" — это команда, которая необходима РПЛ. Потому что там прекрасный стадион, большое внимание уделяется футболу. Есть президент клуба, который знает и любит футбол очень хорошо», — сказал Семин Чемпионату.

После 21-го тура в российской Первой лиге «Урал» занимает 2-е место в таблице с 41-м очком в активе, отставая от «Факела» на 7 пунктов.