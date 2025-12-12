Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о перспективах нападающего Мохамеда Салаха в команде.

Мохамед Салах
Мохамед Салах globallookpress.com

«Сегодня я поговорю с Мо, и от результата этой беседы будет зависеть, как будут развиваться события завтра.  За последнюю неделю, в том числе после матча с "Сандерлендом", мы много разговаривали.  Я был частью решения не брать Салаха в Милан.  Я всегда общаюсь с руководством, но когда дело доходит до принятия решений по составу команды в целом или стартовому составу, это всегда остается за мной.

У меня нет причин не хотеть, чтобы Салах остался.  Четыре игры без поражений? "Ливерпуль" выиграл много матчей с Мо», — цитирует Слота Sky Sports.

Салах с 250 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля».