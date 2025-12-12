Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе в московский клуб капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Однозначно нужно оставаться. Дима — воспитанник академии "Локомотива", ему клуб очень много дал. Он уже легенда "Локомотива", ключевой футболист, для него в клубе все делают. Я не знаю, почему это произошло», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас на руках у Баринова контракт, который рассчитан до лета 2026 года. Он может перейти в ЦСКА как за деньги зимой, так и бесплатно летом.