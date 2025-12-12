Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жерсон опроверг слухи о возможном уходе из петербургского клуба.

«Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Поверь: если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую. Не стану выходить к журналистам и пытаться влиять на ситуацию через прессу», — приводит слова бразильца «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении Жерсона на родину или переходе в саудовский клуб. 28-летний хавбек, перешедший в «Зенит» летом 2025 года из «Фламенго», сыграл в 15 матчах и смог отличиться двумя забитыми мячами.