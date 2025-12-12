Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос о лучшем тренере первой части сезона РПЛ.

Виталий Дьяков globallookpress.com

«По выступлениям в чемпионате следует отметить "Балтику". Потому что здесь хорошее соотношение "цена и качество" по игрокам команды. С таким составом они идут в пятерке. Ведь клуб не располагает большим финансированием, а Талалаев выжимает максимум из команды. Поэтому на этом этапе его можно назвать лучшим среди тренеров в нашем чемпионате», — цитирует Дьякова « Матч ТВ ».

Напомним, что в активе «Балтики» сейчас 35 очков. Команда из Калининграда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.