Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре нападающего своей команды Виктора Дьекереша.

Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала» globallookpress.com

«Мы должны подготовить игрока к наилучшему возможному развитию, чтобы он смог раскрыть свой потенциал, и в то же время, в рамках его роли и стиля игры, необходимо соблюдать определённые условия. Но дело не только в этом. Я думаю, что более важными являются связи и игроки, окружающие его на поле, взаимодействия и взаимопонимание.

До травмы он был в отличной форме. Думаю, ему потребовалось некоторое время вначале, потому что это другая лига, другие требования, у него не было предсезонной подготовки, а сейчас он начинает набирать обороты. Голы придут, и мы будем очень довольны им», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Дьекереш провел за «Арсенал» 18 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.