Новый главный тренер «Урала» из Екатеринбурга Василий Березуцкий дал свое первое интервью в новой должности.

Василий Березуцкий и президент клуба Григорий Иванов t.me/fc_uralEkb

«Рад стать частью такого замечательного клуба, как "Урал"! Провел несколько дней в Екатеринбурге. Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой — Академия, "Екатеринбург Арена" — и скажу так: все на достойном уровне! Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ. Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу», — приводит пресс-служба «Урала» слова Березуцкого.

О назначении 43-летнего специалиста стало известно, сегодня, 11 ноября. Он сменил в качестве тренера «Урала» Мирослава Ромащенко.

После 21-го тура в таблице Первой лиги «Урал» занимает вторую строчку с 41 очком. Вторая часть сезона начнется в марте 2026 года.