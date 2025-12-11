11 декабря арена «Галгенвард» в Утрехте примет матч 6-го тура Лиги Европы между «Утрехтом» и «Ноттингем Форест». Игра начнется в 20:45 мск.

«Утрехт» без единой победы находится далеко за пределами зоны плей-офф и даже 3 сегодня не позволят команде ворваться в топ-24. В прошлом туре хозяева проиграли «Бетису», потерпев четвертое фиаско в этом розыгрыше. Единственное очко коллектив набрал благодаря ничье с «Порту».

«Ноттингем Форест» в двух баллах от первой восьмерки. Последние результаты команды позволили ей значительно улучшить свое турнирное положение. «Лесники» обыграли «Порту» и «Мальме». Теперь у них 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

Прогнозы и ставки

Абзац

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры: 4.85 на победу «Утрехта», 1.75 на победу «Ноттингем Форест», 3.85 на ничью.

Искусственный интеллект: «Ноттингем Форест» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Утрехт» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.