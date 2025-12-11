11 декабря арена «Галгенвард» в Утрехте примет матч 6-го тура Лиги Европы между «Утрехтом» и «Ноттингем Форест». Игра начнется в 20:45 мск.
«Утрехт» без единой победы находится далеко за пределами зоны плей-офф и даже 3 сегодня не позволят команде ворваться в топ-24. В прошлом туре хозяева проиграли «Бетису», потерпев четвертое фиаско в этом розыгрыше. Единственное очко коллектив набрал благодаря ничье с «Порту».
«Ноттингем Форест» в двух баллах от первой восьмерки. Последние результаты команды позволили ей значительно улучшить свое турнирное положение. «Лесники» обыграли «Порту» и «Мальме». Теперь у них 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.
Прогнозы и ставки
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры: 4.85 на победу «Утрехта», 1.75 на победу «Ноттингем Форест», 3.85 на ничью.
- Искусственный интеллект: «Ноттингем Форест» победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Утрехт» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.