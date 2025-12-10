11 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Утрехт» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 20:45 мск.
«Утрехт»
Турнирное положение: «Утрег» пока не впечатляют. Команда находится на 32 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Утрехт» набрал 1 очко в 5 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Утрег» не сумели переиграть «Твенте» (1:1).
До того команда разошлась миром с «Гоу Эхед Иглз» (2:2). А вот поединок с «Бетисом» завершился неудачей (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Утрехт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Утрег» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча подряд.
Причем «Утрехт» не проигрывает два матча кряду. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой монолитности.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Утрег» мотивированы побороться за попадание в топ-24.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» в Лиге Европы выглядят скромненько. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Ноттингем Форест» в 5 матчах турнира набрал 8 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 9 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» были разгромлены «Эвертоном» (0:3).
До того команда сумела переиграть «Вулверхэмптон» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Брайтоном» (0:2).
При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» в последних поединках смотрелись бледновато. А вот подняться в топ-8 мотивация огромная.
При этом «Ноттингем Форест» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот в Лиге Европы команда пропустила 5 мячей.
«Лесники» имеют потенциал пройти как можно дальше в турнире. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лесники» намерены подтянуться к первой восьмерке.
Статистика для ставок
- «Утрег» победили 3 раза подряд
- «Лесники» не побеждают 3 матча кряду
- «Ноттингем Форест» в Лиге Европы пропускает в среднем фактически 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.90.
Прогноз: «Лесники» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.
Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Утрехта» не блещет надежностью.
Ставка: Победа «Ноттингем Форест» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10