прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.25

11 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Утрехт» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 20:45 мск.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрег» пока не впечатляют. Команда находится на 32 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Утрехт» набрал 1 очко в 5 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Утрег» не сумели переиграть «Твенте» (1:1).

До того команда разошлась миром с «Гоу Эхед Иглз» (2:2). А вот поединок с «Бетисом» завершился неудачей (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Утрехт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Утрег» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 4 матча подряд.

Причем «Утрехт» не проигрывает два матча кряду. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой монолитности.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Утрег» мотивированы побороться за попадание в топ-24.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» в Лиге Европы выглядят скромненько. Команда ныне пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Ноттингем Форест» в 5 матчах турнира набрал 8 зачётных баллов. При этом команда сумела отличиться 9 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» были разгромлены «Эвертоном» (0:3).

До того команда сумела переиграть «Вулверхэмптон» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Брайтоном» (0:2).

При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лесники» в последних поединках смотрелись бледновато. А вот подняться в топ-8 мотивация огромная.

При этом «Ноттингем Форест» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот в Лиге Европы команда пропустила 5 мячей.

«Лесники» имеют потенциал пройти как можно дальше в турнире. Вот только результаты команды стабильными никак не назовешь.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лесники» намерены подтянуться к первой восьмерке.

Статистика для ставок

«Утрег» победили 3 раза подряд

«Лесники» не побеждают 3 матча кряду

«Ноттингем Форест» в Лиге Европы пропускает в среднем фактически 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.90.

Прогноз: «Лесники» явно способны прибавить, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Утрехта» не блещет надежностью.

2.25 П2 в 1 тайме

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Утрехт» — «Ноттингем Форест» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Ноттингем Форест» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.10 ТБ 3.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Утрехт» — «Ноттингем Форест» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10