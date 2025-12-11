Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Брага»
«Брага» globallookpress.com

В одной из встреч «Штутгарт» одержал победу над «Маккаби» Тель-Авив со счетом 4:1.

У немецкой команды отличились Лоранс Ассиньон на 24-й минуте, Тьягу Томаш на 37-й минуте, Максимилиан Миттельштедт на 50-й и Йоша Вагноман на 90+4-й минуте.

Единственный гол у «Маккаби» забил Рой Ревиво на 52-й минуте.

Результат матча

ШтутгартШтутгартШтутгарт4:1Маккаби Т-АМаккаби Т-АЛига Европы. Этап лиги
1:0 Лоранс Ассиньон 25' 2:0 Тьягу Томаш 37' 3:0 Максимилиан Миттельштадт 50' пен. 3:1 Рой Ревиво 52' 4:1 Йоша Вагноман 90+4'
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Лоранс Ассиньон (Йоша Вагноман 89'),  Рамон Хендрикс,  Максимилиан Миттельштадт,  Финн Ельч,  Атакан Каразор,  Ангело Штиллер (Билаль эль-Ханнус 62'),  Крис Фюрих,  Лазар Йованович (Бадредин Буанани 74'),  Тьягу Томаш (Чема Андрес 62'),  Дениз Ундав (Джейми Левелинг 62')
Маккаби Т-А:  Рои Мишпати,  Элио Варела,  Ноам Бен Харуш,  Рой Ревиво,  Эйтор Мариньо дос Сантос,  Кервин Андраде (Дор Перец 46'),  Итамар Ной (Ошер Давида 46'),  Идо Шахар,  Мохамед Камара (Тайриз Асанте 71'),  Саед Абу-Фархи,  Itai Ben Hamo
Жёлтые карточки:  Лазар Йованович 30',  Билаль эль-Ханнус 65'  —  Мохамед Камара 54',  Itai Ben Hamo 82'

После этого матча «Штутгарт» занимает 6-е место в таблице с 12-ю баллами, а «Маккаби» Тель-Авив — на 35-й строчке (1).

В параллельном матче «Брага» обыграла «Ниццу» со счетом 1:0.

Единственный гол у португальской команды записал на свой счет Пау Виктор на 28-й минуте.

«Брага» располагается на 4-й позиции с 13-ю очками, а «Ницца» — на последней 36-й строчке, не набрав ни одного балла.

«Црвена Звезда» в гостях обыграла «Штурм» со счетом 1:0.

Победный гол у сербской команды забил Мирко Иванич на 55-й минуте.

«Црвена Звезда» занимает 15-е место в таблице с 10-ю баллами в активе, а «Штурм» — на 28-й позиции (4).