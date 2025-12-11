Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Штутгарт» одержал победу над «Маккаби» Тель-Авив со счетом 4:1.

У немецкой команды отличились Лоранс Ассиньон на 24-й минуте, Тьягу Томаш на 37-й минуте, Максимилиан Миттельштедт на 50-й и Йоша Вагноман на 90+4-й минуте.

Единственный гол у «Маккаби» забил Рой Ревиво на 52-й минуте.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 4:1 Маккаби Т-А Лига Европы. Этап лиги 1:0 Лоранс Ассиньон 25' 2:0 Тьягу Томаш 37' 3:0 Максимилиан Миттельштадт 50' пен. 3:1 Рой Ревиво 52' 4:1 Йоша Вагноман 90+4' Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон ( Йоша Вагноман 89' ), Рамон Хендрикс, Максимилиан Миттельштадт, Финн Ельч, Атакан Каразор, Ангело Штиллер ( Билаль эль-Ханнус 62' ), Крис Фюрих, Лазар Йованович ( Бадредин Буанани 74' ), Тьягу Томаш ( Чема Андрес 62' ), Дениз Ундав ( Джейми Левелинг 62' ) Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Элио Варела, Ноам Бен Харуш, Рой Ревиво, Эйтор Мариньо дос Сантос, Кервин Андраде ( Дор Перец 46' ), Итамар Ной ( Ошер Давида 46' ), Идо Шахар, Мохамед Камара ( Тайриз Асанте 71' ), Саед Абу-Фархи, Itai Ben Hamo Жёлтые карточки: Лазар Йованович 30', Билаль эль-Ханнус 65' — Мохамед Камара 54', Itai Ben Hamo 82'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 2 Удары мимо 3 67 Владение мячом 33 7 Угловые удары 2 1 Офсайды 2 19 Фолы 14

После этого матча «Штутгарт» занимает 6-е место в таблице с 12-ю баллами, а «Маккаби» Тель-Авив — на 35-й строчке (1).

В параллельном матче «Брага» обыграла «Ниццу» со счетом 1:0.

Единственный гол у португальской команды записал на свой счет Пау Виктор на 28-й минуте.

«Брага» располагается на 4-й позиции с 13-ю очками, а «Ницца» — на последней 36-й строчке, не набрав ни одного балла.

«Црвена Звезда» в гостях обыграла «Штурм» со счетом 1:0.

Победный гол у сербской команды забил Мирко Иванич на 55-й минуте.

«Црвена Звезда» занимает 15-е место в таблице с 10-ю баллами в активе, а «Штурм» — на 28-й позиции (4).