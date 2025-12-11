Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Штутгарт» одержал победу над «Маккаби» Тель-Авив со счетом 4:1.
У немецкой команды отличились Лоранс Ассиньон на 24-й минуте, Тьягу Томаш на 37-й минуте, Максимилиан Миттельштедт на 50-й и Йоша Вагноман на 90+4-й минуте.
Единственный гол у «Маккаби» забил Рой Ревиво на 52-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Штутгарт» занимает 6-е место в таблице с 12-ю баллами, а «Маккаби» Тель-Авив — на 35-й строчке (1).
В параллельном матче «Брага» обыграла «Ниццу» со счетом 1:0.
Единственный гол у португальской команды записал на свой счет Пау Виктор на 28-й минуте.
«Брага» располагается на 4-й позиции с 13-ю очками, а «Ницца» — на последней 36-й строчке, не набрав ни одного балла.
«Црвена Звезда» в гостях обыграла «Штурм» со счетом 1:0.
Победный гол у сербской команды забил Мирко Иванич на 55-й минуте.
«Црвена Звезда» занимает 15-е место в таблице с 10-ю баллами в активе, а «Штурм» — на 28-й позиции (4).