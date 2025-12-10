11 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штутгарт» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:45 мск.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» с девятью очками занимает 12-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в один балл от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Команда после 13-ти поединков немецкого первенства находится на шестом месте в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в один пункт от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и отрывом в один балл от седьмой позиции.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Баварии» (0:5).
Ранее коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Германии после того, как на предыдущей стадии теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Бохумом» с результатом 2:0.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Аль-Дахиль, Дарвих, Демирович, Диль, Дрляца, Жаке, Кайтель, Силас, Штенцель, Стергиу, Загаду, дисквалифицирован — Шабо.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» выиграл два раза при двух поражениях и одной ничьей.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Билал Эль-Ханнус — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив с одним баллом занимает 35-ю позицию с отставанием в пять очков от зоны плей-офф (9-24-е места).
Команда после 13-ти поединков израильского первенства находится на третьей строчке с отставанием в пять пунктов от лидера «Хапоэля» Беэр-Шева и по дополнительным показателям уступая второму «Бейтару».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального первенства клуб на чужой арене потерпел поражение от «Хапоэля» Беэр-Шева (0:1).
Перед этим в предыдущем туре изральского чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 2:1 переиграл «Хапоэль» Хайфа.
Не сыграют: травмированы — Белич и Групер, дисквалифицирован — Ехезкель.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Маккаби» Тель-Авив проиграл четыре раза при одной ничьей и одной победе.
Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Саид Абу-Фархи — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Штутгарта» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних выездных матчей «Маккаби» Тель-Авив забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.40, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 14.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.05.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в их двух последних поединках.
Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.90