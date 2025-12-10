11 декабря в матче шестого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Штутгарт» и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 20:45 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» с девятью очками занимает 12-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в один балл от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 13-ти поединков немецкого первенства находится на шестом месте в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в один пункт от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и отрывом в один балл от седьмой позиции.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Баварии» (0:5).

Ранее коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Германии после того, как на предыдущей стадии теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Бохумом» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Аль-Дахиль, Дарвих, Демирович, Диль, Дрляца, Жаке, Кайтель, Силас, Штенцель, Стергиу, Загаду, дисквалифицирован — Шабо.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» выиграл два раза при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Билал Эль-Ханнус — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Маккаби» Тель-Авив с одним баллом занимает 35-ю позицию с отставанием в пять очков от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 13-ти поединков израильского первенства находится на третьей строчке с отставанием в пять пунктов от лидера «Хапоэля» Беэр-Шева и по дополнительным показателям уступая второму «Бейтару».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального первенства клуб на чужой арене потерпел поражение от «Хапоэля» Беэр-Шева (0:1).

Перед этим в предыдущем туре изральского чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 2:1 переиграл «Хапоэль» Хайфа.

Не сыграют: травмированы — Белич и Групер, дисквалифицирован — Ехезкель.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Маккаби» Тель-Авив проиграл четыре раза при одной ничьей и одной победе.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Саид Абу-Фархи — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Штутгарта» забивала только одна команда

в трех из четырех последних выездных матчей «Маккаби» Тель-Авив забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.40, победа «Маккаби» Тель-Авив — в 14.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.05.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

1.88 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Штутгарт» — «Маккаби» Тель-Авив принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 4,5 голов, ведь так было в их двух последних поединках.

2.90 Тотал больше 4,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Штутгарт» — «Маккаби» Тель-Авив принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.90