В четверг, 11 декабря, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором «Фиорентина» примет киевское «Динамо». Начало игры — в 20:45 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

31' Джеко навешивал с левого фланга в центр, но Кена там не оказалось — Нещерет мяч спокойно выловил.

30' Хорошо комбинировали гости около штрафной «Фиорентины», но и здесь ничего опасного выжать не удалось — только очередной угловой.

29' Только возобновилась игра — и вновь остановка: на траве оказался Ричардсон. Но поднимется он без помощи докторов, похоже.

28' Что-то случилось с Нещеретом, оказывает помощь медицинская бригада голкиперу «Динамо». Небольшая пауза в игре.

27' А теперь и Герреро забрался во «вне игры».

26' Кен не переиграл Нещерета, который вовремя вышел из ворот к линии штрафной. Но там и офсайд был у Мойзе перед этим.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 3 Удары мимо 0 40 Владение мячом 60 2 Угловые удары 2 3 Фолы 1

25' Контратаковала «Фиорентина» по левому флангу, но заглохла атака где-то на подступах к динамовской штрафной — неудачную передачу отдал Кен.

23' Выцарапал мяч Джеко после углового и пробил с линии штрафной — выше цели.

22' Хорошая проникающая передача прошла у Ричардсона на Николусси в штрафную, но удар итальянца заблокировали. Ещё один корнер «Фиорентина» заработала.

21' Никак у гостей не получается в последние минуты даже середину поля с мячом преодолеть.

20' Задвигались хозяева, сразу после гола мяч себе забрали и продолжают им владеть на половине поля «Динамо».

19' ГОООЛ! 1:0! Мойзе Кен! Хватило буквально нескольких активных минут «Фиорентине», чтобы забить. Додо подал в штрафную с правого фланга, а там Кен без сопротивления вколотил мяч головой в сетку.

18' Какой шанс упустила «Фиорентина»! Джеко после углового зарядил прямо в Кена, который не растерялся и добил мяч с нескольких метров — успел среагировать и спасти Нещерет!

17' А вот и что-то получилось в атаке у итальянцев. Кен получил мяч в штрафной и пробил в ногу защитнику — будет угловой. Первый у ворот Нещерета.

16' 67% владения у киевлян к этой минуте. Неожиданно пассивно действует «Фиорентина», и это при том, что вообще-то играет при своих болельщиках.

14' Вновь не удался угловой у «Динамо». Попытался Мойзе Кен разогнать после него быструю атаку, но потерял мяч и нарушил правила.

13' В безобидной ситуации упустил Понграчич мяч за лицевую и привёз ещё один угловой у ворот хозяев.

12' И продолжают контролировать мяч гости. У «фиалок» пока есть проблемы с выходом из обороны.

11' Додо быстро пришёл в себя, а корнер «Динамо» опасным не получился — «Фиорентина» вынесла мяч подальше от ворот.

10' Первый угловой в матче заработали киевляне после атаки по правому флангу. А на газоне тем временем лежит Додо и держится за поясницу.

08' Неплохо отдавал Волошин на ход партнёру в штрафную хозяев, но там немного опередил соперника Комуццо.

07' Больше контролирует мяч пока киевское «Динамо», но опасных атак не проводит, «Фиорентина» грамотно обороняется.

06' Отличный момент у Джеко! Классный навес справа в штрафную исполнил Додо, Джеко выиграл борьбу на линии вратарской и головой пробил чуть выше перекладины.

04' Едва не прошла быстрая атака у «Фиорентины», пас на Фортини на левый фланг получился неточным.

03' Перехватили мяч хозяева в центре поля и теперь свою атаку строят через центральных защитников. Спокойное начало у нас.

02' Раскатывает мяч «Динамо» на своей половине, «Фиорентина» пока особенно не прессингует.

01' Матч начался!

До матча

20:43 Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги конференций (он же гимн Лиги Европы) — игра стартует через пару минут.

20:37 Вечер во Флоренции сегодня достаточно тёплый и приятный для середины декабря — +9, осадков не ожидается.

20:31 Главный арбитр встречи — 32-летний Милош Миланович из Сербии.

20:26 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Арена вмещает 43 147 зрителей.

Стартовые составы команд

«Фиорентина»: Де Хеа, Понграчич, Комуццо, Вити, Додо, Ричардсон, Николусси, Н'Дур, Фортини, Джеко, Кен.

«Динамо» Киев: Нещерет, Тымчик, Захарченко, Тьяре, Дубинчак, Пихаленок, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Герреро.

«Фиорентина»

«Фиорентина» сейчас переживает самые сложные времена за долгие годы. После 14 туров Серии А флорентийцы занимают последнее место с 6 очками — они до сих пор не одержали ни одной победы! Пока не помогает даже смена тренера: в ноябре клуб покинул Стефано Пиоли, на его место пришёл Паоло Ваноли — при нём у «Фиорентины» 2 ничьи и 3 поражения в 5 играх.

В Лиге конференций всё начиналось неплохо — с двух сухих побед, но там «фиалки» обыгрывали соперников объективно ниже классом — «Сигму» (2:0) и «Рапид» (3:0). А вот дальше последовали поражения от «Майнца» (1:2) и «АЕК» (0:1), после которых итальянский клуб выпал далеко за пределы топ-8 — сейчас в общей таблице ЛК «Фиорентина» идёт 17-й. Хотя отставание от первой восьмёрки не катастрофичное — всего 2 очка.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» тоже пребывает в кризисе. В ноябре команда потерпела 4 поражения подряд в чемпионате и Лиге конференций и, как и «Фиорентина», пережила тренерскую отставку — из «Динамо» ушёл Александр Шовковский, место которого временно занял Игорь Костюк. В прошлые выходные киевляне всё-таки прервали печальную серию, победив «Кудровку» (2:1).

После такого неудачного отрезка самый титулованный клуб Украины занимает лишь шестое место в своём чемпионате. В Лиге конференций всё тоже невесело: к 5-му туру «Динамо» подходит лишь с 3 очками из возможных 12 и занимает только 27-ю строчку — за пределами зоны плей-офф. Единственное светлое пятно — разгром «Зриньски» (6:0) в 3-м туре, все остальные матчи — сухие поражения от «Кристал Пэлас» (0:2), «Самсунспора» (0:3) и «Омонии» (0:2).

Личные встречи

В XXI веке команды пересекались в еврокубках лишь однажды — в четвертьфинале Лиги Европы-2014/15. Тогда дальше прошла «Фиорентина»: после выездных 1:1 она уверенно обыграла «Динамо» на своём поле — 2:0.

