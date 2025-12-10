«Аякс» обыграл «Карабах» (4:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе азербайджанской команды отличились Камило Дуран на 10-й минуте и Матеус Силва на 47-й минуте.
У «Аякса» дублем отметился Оскар Глух, отличившись на 79-й и 90-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Каспер Дольберг на 39-й минуте и Антон Гоэи на 83-й минуте.
Результат матча
КарабахАгдам2:4АяксАмстердам
1:0 Камило Дуран 10' 1:1 Каспер Дольберг 39' 2:1 Матеус Силва 47' 2:2 Оскар Глоч 79' 2:3 Антон Гоэи 83' 2:4 Оскар Глоч 90'
Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва (Турал Байрамов 87'), Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде (Нериман Ахундзаде 59'), Абделла Зубир, Эммануэль Аддай, Камило Дуран (Алексей Кащук 70')
Аякс: Витезслав Ярош, Ко Итакура (Дон-Анджело Конаду 65'), Жорти Мокио (Киан Фитц-Джим 84'), Лукас Роза, Юри Бас, Антон Гоэи, Оскар Глоч, Sean Steur (Мика Годтс 76'), Рауль Моро (Дави Классен 76'), Каспер Дольберг (Юри Регер 65'), Aaron Bouwman
Жёлтая карточка: Юри Бас 45+1' (Аякс)
После этого матча «Аякс» занимает 33-е место в таблице с 3 очками в активе. «Карабах» — на 21-й строчке (7 баллов).