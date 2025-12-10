«Аякс» обыграл «Карабах» (4:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе азербайджанской команды отличились Камило Дуран на 10-й минуте и Матеус Силва на 47-й минуте.

У «Аякса» дублем отметился Оскар Глух, отличившись на 79-й и 90-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Каспер Дольберг на 39-й минуте и Антон Гоэи на 83-й минуте.

Результат матча

Карабах Агдам 2:4 Аякс Амстердам

1:0 Камило Дуран 10' 1:1 Каспер Дольберг 39' 2:1 Матеус Силва 47' 2:2 Оскар Глоч 79' 2:3 Антон Гоэи 83' 2:4 Оскар Глоч 90'

Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва ( Турал Байрамов 87' ), Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Леандру Андраде ( Нериман Ахундзаде 59' ), Абделла Зубир, Эммануэль Аддай, Камило Дуран ( Алексей Кащук 70' )

Аякс: Витезслав Ярош, Ко Итакура ( Дон-Анджело Конаду 65' ), Жорти Мокио ( Киан Фитц-Джим 84' ), Лукас Роза, Юри Бас, Антон Гоэи, Оскар Глоч, Sean Steur ( Мика Годтс 76' ), Рауль Моро ( Дави Классен 76' ), Каспер Дольберг ( Юри Регер 65' ), Aaron Bouwman

Жёлтая карточка: Юри Бас 45+1' (Аякс)