После этого матча «Атлетико» располагается на 7-й позиции в таблице с 12-ю очками в активе. ПСВ — на 19-й строчке с 8-ю баллами.

В составе «Атлетико» отличились Хулиан Альварес на 37-й минуте, Давид Ганцко на 52-й и Александр Серлот на 56-й минуте.

У нидерландской команды голы записали на свой счет Гус Тиль на 10-й минуте и Рикардо Пепи на 85-й минуте.

