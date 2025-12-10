«Атлетико» обыграл ПСВ (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У нидерландской команды голы записали на свой счет Гус Тиль на 10-й минуте и Рикардо Пепи на 85-й минуте.
В составе «Атлетико» отличились Хулиан Альварес на 37-й минуте, Давид Ганцко на 52-й и Александр Серлот на 56-й минуте.
Результат матча
ПСВЭйндховен2:3АтлетикоМадрид
1:0 Гус Тиль 10' 1:1 Хулиан Альварес 37' 1:2 Давид Ганцко 52' 1:3 Александр Сёрлот 56' 2:3 Рикардо Пепи 85'
ПСВ: Матей Коварж, Серджино Дест, Ярек Гасёровский (Армандо Обиспо 59'), Анасс Салах-Эддин, Йерди Схаутен, Исмаэль Сайбари, Мауро Жуниор, Джой Веерман, Пауль Ваннер (Деннис Ман 59'), Гус Тиль (Рикардо Пепи 73'), Коухаиб Дриош (Иван Перишич 81')
Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Науэль Молина, Коке (Антуан Гризманн 76'), Пабло Барриос, Хулиан Альварес, Александр Сёрлот (Тьяго Альмада 76'), Николас Гонсалес (Конор Галлахер 69'), Джулиано Симеоне (Робен Ле Норман 89')
Жёлтые карточки: Исмаэль Сайбари 20', Йерди Схаутен 33', Мауро Жуниор 41', Ярек Гасёровский 54' — Джулиано Симеоне 48', Пабло Барриос 50', Маттео Руджери 90+2'
После этого матча «Атлетико» располагается на 7-й позиции в таблице с 12-ю очками в активе. ПСВ — на 19-й строчке с 8-ю баллами.