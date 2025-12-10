Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал о психологических трудностях своего партнера по команде, защитника Рональда Араухо.

Рональда Араухо globallookpress.com

«Это непростая тема. Я хочу оказать Рональду максимальную поддержку, я уже говорил с ним лично. Он — часть нашей семьи, мы его очень любим и нуждаемся в нём как на поле, так и за его пределами. Такие вещи случаются. Ошибки бывают и в игре, и за пределами стадиона. Все мы их совершаем. Я его очень люблю и хочу, чтобы он как можно скорее к нам вернулся, когда поправится», — поделился Педри в интервью TNT Sports.

Ранее сообщалось, что после удаления Араухо в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:3) клуб решил дать 26-летнему уругвайцу паузу для восстановления психологического здоровья. Позже появились сведения о серьёзности проблемы, и даже о том, что Араухо может больше не выйти на поле за «Барселону».