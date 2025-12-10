Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о перспективах главного тренера «Зенита» Сергея Семака возглавить сборную Бразилии в будущем.

Сергей Семак globallookpress.com

«Ну, по опыту работы с бразильцами… Но подождите, он еще должен стать чемпионом с этими бразильцами. Но нет, это из области фантазии, улыбка. Но тренером сборной России, я думаю, он будет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Стоит отметить, что Сергей Семак шесть раз выигрывал чемпионат России, возглавляя «Зенит». В составе клуба Петербурга традиционно большое количество легионеров из Бразилии.