Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска остался недоволен игрой своей команды в игре 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (1:2).

Энцо Мареска globallookpress.com

«В первом тайме мы контролировали игру. После первого пропущенного гола мы немного утратили контроль над матчем. Мы играем каждые два дня, и, вероятно, это сказывается.

Мы просто хотим, как можно быстрее начать побеждать. Мы старались играть агрессивно, но после того, как мы пропустили и счет стал 1:1, динамика игры немного изменилась», — цитирует тренера BBC.

Эта победа вывела бергамасков на 4-е место в ЛЧ с 13 очками. «Челси» (10) сейчас десятый.

В 7-м туре «аристократы» примут «Пафос», а «Аталанта» — «Атлетик».