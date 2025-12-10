В среду, 10 декабря, «Атлетик» на своем поле примет ПСЖ в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15' Хесус Аресо («Атлетик») сильно бросает мяч из аута по правой бровке, но партнеры до него не добираются.

14' Горка Гурусета («Атлетик») выиграл верховую борьбу в центре поля, но сброс от него оказался неточным.

13' Всем составом ПСЖ перешел на половину поля соперника — «Атлетик» прижат к своей штрафной.

12' Хвича Кварацхелия (ПСЖ) подал угловой — навес в штрафную, но защитники «Атлетика» вынесли мяч.

10' Фабиан Руис (ПСЖ) отдал хитрую передачу внешней стороной стопы на Сенни Маюлу (ПСЖ), но Унай Симон («Атлетик») вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

08' Витинья (ПСЖ)отработал в защите и обогнал рвавшегося к мячу Горку Гурусету («Атлетик»)

Статистика матча 0 Удары мимо 3 30 Владение мячом 70 0 Угловые удары 1 2 Фолы 1

06' Жоау Невеш (ПСЖ) пробил со штрафного точно в стенку, мяч улетел в угол поля и перешел во владение хозяев.

05' Гости зарабатывают перспективный стандарт рядом со штрафной соперника.

03' Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) нанес удар с метров 12-ти, но мяч пролетел рядом со штангой!

02' Юри Берчиче («Атлетик») нарушил правила на чужой половине поля, стандарт быстро разыграли гости.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Атлетик» — ПСЖ начался! Счет 0:0! Поехали…

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Сан Мамес». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:53 Сегодня в Бильбао облачно, во время матча температура будет около +11℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Даниэль Зиберт из Германии.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес», который вмещает 53 331 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик» — ПСЖ. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Атлетик»: Унай Симон, Аресо Хесус, Вивиан Даниэль, Берчиче Юри, Бойро Адама, Хаурехисар Микель, Руис Иньиго, Беренгер Алекс, Сансет Ойан, Уильямс Нико, Гурусета Горка.

ПСЖ: Сафонов Матвей, Заир-Эмери Уоррен , Маркиньос Маркос, Пачо Вильян, Мендеш Нуну, Невеш Жоау, Витинья, Руис Фабиан, Кварацхелия Хвича, Маюлу Сенни, Баркола Бредли.

«Атлетик»

«Атлетик» пока находится за пределами зоны плей-офф и остро нуждается в набранных очках. Если в ближайшее время команда из Бильбао не начнет набирать турнирные баллы, вряд ли мы ее увидим в матчах на вылет. На счету красно-белых всего четыре очка и отставание от заветной 24-ки составляет 2 пункта. В последнем туре «Атлетик» сыграл вничью с пражской «Славией» (0:0).

В национальном первенстве Испании у «Атлетика» дела идут не лучшим образом — пока команда находится за пределами еврокубковой зоны. Из положительных моментов отметим недавнюю победу над мадридским «Атлетико» со счетом 1:0.

ПСЖ

ПСЖ стабильно вступает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и занимает место в группе лидеров. На счету команды 12 набранных очков в пяти проведенных матчах и отставание от лидирующего «Арсенала» в три балла. Парижане выиграли четыре встречи в ЛЧ и только в матче с «Баварией» дали осечку, уступив (1:2). В последнем туре была классная домашняя победа над «Тоттенхэмом» (5:3).

В чемпионате Франции у ПСЖ дела обстоят неплохо — второе место в таблице и одно очко отставания от лидирующего «Лорьяна». Чемпионат длинный, поэтому пока переживать за чемпионство не стоит. В последнем туре французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» разгромил дома «Ренн» (5:0).

Личные встречи

Между собой эти соперники играли два раза, было это в далеком 2011-м году в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА. Тогда оба раза побеждали хозяева: ПСЖ на своем поле (4:2), «Атлетик» дома (2:0).

