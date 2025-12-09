10 декабря в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ». Начало встречи — 23:00 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: после пяти матчей «Атлетик» Бильбао занимает 27-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 4 очками.

Последние матчи: в пятом туре команда Эрнесто Вальверде не смогла в гостях переиграть пражскую «Славию» (0:0). Игра проходила под диктовку басков, но вскрыть плотную оборону чешского клуба они так и не смогли.

В чемпионате Испании «Атлетик» Бильбао выиграл в гостях у «Леванте» (2:0), уступил дома «Реалу» (0:3) и победил «Атлетико» (1:0).

Не сыграют: травмированы — И. Уильямс (п), Наварро (п), Прадос Диас (п), Саньяди (н), дисквалифицирован — Паредес (з).

Состояние команды: в этом сезоне «Атлетик» выступает пока чуть хуже, чем в прошлом, но этому есть объяснение — команду захлестнула эпидемия травм. Особенно чувствительной стала потеря братьев Уильямс, но сейчас уже младших из них Нико в строю и постепенно начинает набирать форму, а с ним прибивала и команда.

«ПСЖ»

Турнирное положение: пока «ПСЖ» идет вторым в таблице общего этапа ЛЧ с 12 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: в игре ЛЧ с «Тоттенхэмом» (5:3) обе команды выдали ярчайший поединок, который точно порадовал болельщиков. «ПСЖ» проявил характер, дважды отыгрываясь по ходу матча, и в итоге заслуженно победил. Хет-трик сделал Витинья, также отличились Руис и Пачо.

В чемпионате Франции было поражение от «Монако» (0:1) и разгром дома «Ренна» (5:0).

Не сыграют: травмированы — Шевалье (в), Забарный (з), Беральдо (з), Хакими (з), Эрнандес (з), Мендеш (з), Дуэ (п).

Состояние команды: пока Луис Энрике не сильно нагружает своих футболистов, выставляя основу только на матчи Лиги чемпионов, а в Лиге 1 дает вдоволь поиграть резервистам и молодежи, которые набираются опыта. В «ПСЖ» много травмированных с начала сезона, поэтому этот шаг абсолютно оправдан. В последней игре первую игру в сезоне провел Матвей Сафонов, а на эмоциях от этого его друг Забарный захворал и французы лишились центрального защитника.

Статистика для ставок

В 2011 году на групповом этапе ЛЧ «Атлетик» выиграл дома (2:0), но уступил в гостях (2:4)

В этой Лиге чемпионов «ПСЖ» забил 19 и пропустил 8 мячей

«Атлетик» забил только 4 раза, а вынимал мяч из сетки 9 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» Бильбао дают 5,70, а на «ПСЖ» — 1,61, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,07, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.

Прогноз: на своем поле «Атлетик» Бильбао всегда очень опасен при бешеной поддержке «Сан-Мамес» и играет с удвоенной силой. Возвращение в строй Нико Уильямса и других атакующих футболистов и проблемы с обороной «ПСЖ» предполагают забитые мячи с обеих сторон.

1.82 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Атлетик» — «ПСЖ» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Основная ставка: обе забьют за 1,82.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, гостям точно придется несладко в Стране Басков.

4.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.30 на матч «Атлетик» — «ПСЖ» принесёт чистый выигрыш 3300₽, общая выплата — 4300₽

Дополнительная ставка: ничья за 4,30.