«Милан» в гостях одолел «Торино» (3:2) в матче 14-го тура итальянской Серии А.
У хозяев голы записали на свой счет Никола Влашич на 10-й минуте с пенальти и Дуван Сапата на 17-й минуте.
В составе «Милана» дублем отметился Кристиан Пулишич, отличившись на 67-й и 77-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Адриен Рабьо на 24-й минуте.
Результат матча
ТориноТурин2:3МиланМилан
1:0 Никола Влашич 10' пен. 2:0 Дуван Сапата 17' 2:1 Адриен Рабьо 24' 2:2 Кристиан Пулишич 67' 2:3 Кристиан Пулишич 77'
Торино: Франко Израэль, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Маркус Педерсен (Закария Абухляль 84'), Адриен Тамез (Адам Масина 78'), Тино Анджорин (Чезаре Казадей 59'), Кристьян Аслани, Никола Влашич, Валентин Лацаро (Сириль Нгонж 84'), Че Адамс, Дуван Сапата
Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги (Кристиан Пулишич 66'), Алексис Салемакерс (Первис Эступинан 88'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристофер Нкунку, Адриен Рабьо, Лука Модрич, Рубен Лофтус-Чик, Маттео Габбиа, Рафаэл Леау (Самуэле Риччи 31')
Жёлтые карточки: Валентин Лацаро 53', Тино Анджорин 56' — Мик Меньян 19'
После этого матча «Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Торино» — на 16-й строчке (14).