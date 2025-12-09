«Милан» в гостях одолел «Торино» (3:2) в матче 14-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев голы записали на свой счет Никола Влашич на 10-й минуте с пенальти и Дуван Сапата на 17-й минуте.

В составе «Милана» дублем отметился Кристиан Пулишич, отличившись на 67-й и 77-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Адриен Рабьо на 24-й минуте.

Результат матча Торино Турин 2:3 Милан Милан 1:0 Никола Влашич 10' пен. 2:0 Дуван Сапата 17' 2:1 Адриен Рабьо 24' 2:2 Кристиан Пулишич 67' 2:3 Кристиан Пулишич 77' Торино: Франко Израэль, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Маркус Педерсен ( Закария Абухляль 84' ), Адриен Тамез ( Адам Масина 78' ), Тино Анджорин ( Чезаре Казадей 59' ), Кристьян Аслани, Никола Влашич, Валентин Лацаро ( Сириль Нгонж 84' ), Че Адамс, Дуван Сапата Милан: Мик Меньян, Давиде Бартезаги ( Кристиан Пулишич 66' ), Алексис Салемакерс ( Первис Эступинан 88' ), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристофер Нкунку, Адриен Рабьо, Лука Модрич, Рубен Лофтус-Чик, Маттео Габбиа, Рафаэл Леау ( Самуэле Риччи 31' ) Жёлтые карточки: Валентин Лацаро 53', Тино Анджорин 56' — Мик Меньян 19'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 2 Удары мимо 5 36 Владение мячом 64 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 3 16 Фолы 7

После этого матча «Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Торино» — на 16-й строчке (14).