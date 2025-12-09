Бывший полузащитник «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о поиске московской командой нового главного тренера.

Александр Точилин globallookpress.com

«У меня нет четкого понимания, что нужно. Нужен тот, кто выведет "Динамо" на качественный уровень, имея такой состав. Хотелось бы, чтобы это был российский специалист, желательно с динамовскими корнями.

Могу себя в первую очередь отметить в этом плане. У нас много динамовцев, которые имеют практику, имеют опыт и определенный авторитет, которые готовы. Можно отметить тех же Колыванова или Кирьякова. Поискать можно, было бы желание», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

Московское «Динамо» располагается на 10-й позиции в таблице РПЛ с 21-м очком в активе после 18-и туров.

Ролан Гусев является исполняющим обязанности главного тренера клуба.