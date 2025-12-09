Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о работе Ролана Гусева на посту исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо».

Ролан Гусев — исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» М globallookpress.com

«Гусев доигрывает в "Динамо" на багаже предыдущих тренеров. Его концепция, мысли и задумки будут видны после трансферов и перерыва на подготовку.

Если он останется во главе "Динамо", то его задумки будут видны только после этого. Но не знаю, какое видение у руководства. Может, кого-то ищут или же дадут Гусеву поработать какой-то период», — сказал Синицын Чемпионату.

Напомним, что Гусева назначили на пост исполняющего обязанности «Динамо» М после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Бело-голубые» занимают 10-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе после 18-и туров.