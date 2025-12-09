Московский ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой пересмотреть вторую желтую карточку, полученную Мойзесом в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара».

В игре, прошедшей в воскресенье, ЦСКА уступил «Краснодару» со счетом 2:3. Мойзес был удалён во втором тайме после получения двух желтых карточек.

После 18 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в таблице чемпионата России, набрав 36 очков. В первом туре после зимнего перерыва команда Фабио Челестини сыграет в гостях с «Ахматом».