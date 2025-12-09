В 6-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» и «Спортинг» проведут очный матч. Встреча состоится 9 декабря в Мюнхене на «Альянц Арене» в 20:45 по мск.
В прошлом туре «Бавария» потерпела первое поражение в розыгрыше и уступила первое место «Арсеналу». Мюнхенцы попытаются реабилитировать себя после неприятного результата, но легкой прогулки им не светит, так как «Спортинг» имеет неплохие результаты и является претендентом на прямой выход в плей-офф.
Лиссабонцы приехали в Мюнхен не отбывать номер, а добыть конкретный результат. «Львам» нужны очки, чтобы остаться в топ-8. Скоро узнаем, кто добьется желаемого.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.
- Букмекеры: 1.24 на победу «Баварии», 6.90 на ничью, 11.0 на победу «Спортинга».
- Искусственный интеллект: сделал ставку на крупную победу «Баварии» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Спортинг» смотрите на LiveCup.Run.
