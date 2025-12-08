Один из лидеров Первой лиги «Урал» объявил об отставке главного тренера Мирослава Ромащенко.

Мирослав Ромащенко fc-ural.ru

Соглашение с 51-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию.

Во главе «Урала» Ромащенко встал в июне этого года, а до этого находился в тренерском штабе клуба из Екатеринбурга.

При нем «Урал» провел 23 матча, одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в 5 встречах. После первой части сезона команда идет второй в Первой лиге с 41 очком в 21 матче. От лидера «Факела» отставание равно 7 очкам.