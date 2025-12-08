Стали известны стартовые составы «Торино» и «Милана» на матч 14-го тура итальянской Серии А.

Лука Модрич — полузащитник «Милана» globallookpress.com

«Торино»: Исраэль, Тамез, Марипан, Коко, Педерсен, Анджорин, Аслани, Влашич, Лазаро, Адамс, Сапата.

«Милан»: Меньян, Томори, Габбия, Павлович, Салемакерс, Лофтус-Чик, Модрич, Рабьо, Бартесаги, Нкунку, Леау.

Матч между этими командами состоится сегодня, 8-го декабря в 22:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 13-и туров в Серии А «Торино» занимает 13-е место в таблице с 14-ю очками в активе. «Милан» располагается на 3-й строчке с 28-ю баллами.