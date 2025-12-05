На «Олимпико» получилась игра, в которой долго не происходило ничего, но именно это идеально подходило «Лацио». Матч шёл к серии пенальти, пока одна подача не развернула матч. А гол Маттиа Дзакканьи наверняка ещё долго будет сниться «Милану.

Результат матча Лацио Рим 1:0 Милан Милан 1:0 Маттиа Цаканьи 80' Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини ( Нуну Тавареш 71' ), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Матиас Весино ( Фисайо Деле-Баширу 58' ), Тома Башич, Густав Исаксен ( Маттео Канчелльери 83' ), Валентин Кастеллано ( Тейянни Нослин 58' ), Маттиа Цаканьи Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан ( Давиде Бартезаги 87' ), Алексис Салемакерс ( Кристофер Нкунку 64' ), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Фикайо Томори, Рубен Лофтус-Чик ( Кристиан Пулишич 81' ), Адриен Рабьо, Самуэле Риччи, Рафаэл Леау, Ардон Ясари ( Лука Модрич 81' ) Жёлтые карточки: Страхиня Павлович 2' (Милан), Кони де Винтер 84' (Милан)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 4 Удары мимо 5 42 Владение мячом 58 5 Угловые удары 1 3 Офсайды 0 8 Фолы 16

Первые 70 минут можно пересказать парой слов — осторожность, скованность, ожидание ошибки соперника. Обе команды будто играли в режиме энергосбережения и не хотели рисковать, зная, что могут вылететь из Кубка Италии.

У «Лацио» было больше собранности в деталях, и это часто решает в таких матчах. Римляне быстро поймали нужный (надо сказать, очень вязкий) темп и первым делом проверили, насколько «Милан» нервничает под давлением. В самом начале ошибся Де Винтер, «Лацио» не воспользовался. А в конце тайма снова блестяще сыграл Майк Меньян, вытащил удар Исаксена после углового.

«Милан» пытался отвечать, но будто буксовал в центральной трети поля, не помогли даже ситуативные перестановки от Аллегри. Лофтус-Чик играл центрального нападающего, Яшари страдал в роли глубиного плеймейкера, а у Салемакерса вообще ничего не получалось на правом фланге. Самая болезненная деталь — отсутствие контакта с Леау. Его находили реже, чем обычно, а когда наконец вывели на ударную позицию после филигранного розыгрыша с участием Яшари и Эступиньяна, португалец пробил мимо. Игра бы точно повернулась в другую сторону, забей Рафа свой момент, но вряд ли кто-то ожидает от португальца идеальной реализации. Не секрет, что Леау всегда нужно хотя бы несколько моментов для гола.

Удар Дзакканьи сломал матч

Когда игру невозможно вскрыть комбинацией, всегда есть стандарты, которые «Лацио» планомерно подавал весь второй тайм. Угловой от Нуну Тавареша, Де Винтер опаздывает на микросекунду — и Дзакканьи с отклонением вонзает мяч в ближний угол ворот Меньяна. 1:0, даже такой мизерной ошибки в обороне хватило, чтобы одна из команд наконец треснула.

После гола «Милан» переключился в режим спасения. Аллегри бросил в игру Пулишича и Модрича, наконец нашёл пространство впереди для Лофтус-Чика. Но парадокс в том, что на фоне отчаянного давления самым опасным оставался «Лацио». Меньяну пришлось спасать «россонери» от второго гола после удара Нослина.

Но гости всё-таки могли сравнять, причём момент получился почти идентичный тому, что был у Леау. Пулишич с левой ноги замыкал прострел от Бартезаги, Мандас успел сменить опорную ногу и дотянулся до мяча у самой штанги. Больше «Милан» ничего и не создал. И, по-честному, «Лацио» заслужил победить. У римлян был момент, они его реализовали, гости в этот раз могут жаловаться лишь на самих себя.

К «Лацио» возвращается уверенность, «Милан» напоминает о своей хрупкости

Эта победа стала для «Лацио» чем-то большим, чем просто выходом в четвертьфинал. После целой недели давления, критики и тишины трибун команда получила эмоциональный заряд и редкое ощущение, что структура Сарри начинает работать даже не с основным составом. А впереди — «Болонья» в четвертьфинале и хрупкая надежда на трофей.

«Милан» вылетел из Кубка Италии так же, как и проиграл финал в мае. С минимальным счётом, не развалившись, но и не предложив ничего особенного. Аллегри после матча защищал команду, говорил о концентрации, об упущенных моментах, о том, что цель — чемпионат. Всё это правда, но есть и другая её сторона. «Милан» снова упустил игру, в которой контролировал мяч, но не ход матча. И снова попал в цикл мелких ошибок, которые ломают такие равные матчи, которые решают судьбу сезона.