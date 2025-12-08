Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов поделился мнением по поводу чемпионских перспектив «Краснодара» в текущем сезоне.

Джон Кордоба globallookpress.com

Игра между «Краснодаром» и ЦСКА? Матч был очень хороший, наверное, один из лучших в первой части сезона. Мне понравилась игра «Локомотива» и «Краснодара», и теперь еще эта.

«Краснодар» на пути к чемпионству может остановить только «Зенит». Остальные команды выглядят послабее«, — цитирует Тарханова "Матч ТВ".

"Краснодар" ушел на зимний перерыв лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 18 встреч.