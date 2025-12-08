Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился впечатлениями об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Я в восторге от игры Кисляка! Был момент, когда с "Факелом" готовились противостоять армейцам и детально погружались в действия игроков. Все наши заготовки не сработали, потому что он умеет практически все на футбольном поле. Его молодость — это его смелость, неординарные действия, нестандартный дриблинг. Он практически не теряет мяч даже в сложных ситуациях. Сейчас уровень возможностей игрока, а где его предел — не знает никто. Я несколько месяцев назад сказал, что это игрок стоимостью порядка 50 миллионов. Было бы интересно, чтобы кто‑то опроверг или поддержал меня. Потому что, когда его заберет иностранный клуб высокого уровня, тогда мы только и поймем его значимость», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20‑летний Кисляк провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.