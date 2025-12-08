Центральный полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс не считает результат команды в первой части сезона провальным.

Кристофер Мартинс globallookpress.com

«Я бы не сказал, что первая часть сезона — провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными. Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться», — сказал Мартинс «СЭ».

После 18 туров красно-белые располагаются на шестой строчке в таблице Премьер-лиги с 29 очками. Мартинс сыграл в чемпионате 16 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу. За «Спартак» он играет с июля 2022 года.