В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле одолел «Лион» со счетом 1:0.

Пабло Пажи
Пабло Пажи globallookpress.com

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал 22-летний французский нападающий Пабло Пажи на 39-й минуте.

Отметим, что с 42-й минуты «Лион» играл в меньшинстве из-за удаления Эйнсли Мэйтленда-Найлса.

Результат матча

1:0
1:0 Пабло Пажи 39'
Лорьян:  Ивон-Ландри Мвого,  Монтассар Тальби,  Дарлин Йонгва,  Арсен Куасси,  Бамо Мейте,  Тео Ле Бри,  Артур Авом,  Лоран Абергель,  Жан-Виктор Макенго (Ноа Кадиу 78'),  Пабло Пажи (Бамба Дьенг 71'),  Самбу Сумано
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Николас Тальяфико (Афонсу Морейра 71'),  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата,  Корентин Толиссо,  Павел Шульц,  Матис Де Карвалью (Ханс Хатебур 46'),  Тайлер Мортон,  Мартин Сатриано
Жёлтые карточки:  Самбу Сумано 57',  Лоран Абергель 66'  —  Эйнсли Мэйтленд-Найлс 37'
Красная карточка:  Эйнсли Мэйтленд-Найлс 42' (Лион)

Из-за поражения в этой игре на счету «Лиона» осталось 24 очка.  Подопечные Паулу Фонсеки занимают пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1.  «Лорьян» же смог набрать 17 баллов и занимает 13-ю строчку.