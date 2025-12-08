В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле одолел «Лион» со счетом 1:0.
Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал 22-летний французский нападающий Пабло Пажи на 39-й минуте.
Отметим, что с 42-й минуты «Лион» играл в меньшинстве из-за удаления Эйнсли Мэйтленда-Найлса.
Результат матча
ЛорьянФранция. Лига 11:0ЛионЛион
1:0 Пабло Пажи 39'
Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Монтассар Тальби, Дарлин Йонгва, Арсен Куасси, Бамо Мейте, Тео Ле Бри, Артур Авом, Лоран Абергель, Жан-Виктор Макенго (Ноа Кадиу 78'), Пабло Пажи (Бамба Дьенг 71'), Самбу Сумано
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Николас Тальяфико (Афонсу Морейра 71'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Корентин Толиссо, Павел Шульц, Матис Де Карвалью (Ханс Хатебур 46'), Тайлер Мортон, Мартин Сатриано
Жёлтые карточки: Самбу Сумано 57', Лоран Абергель 66' — Эйнсли Мэйтленд-Найлс 37'
Красная карточка: Эйнсли Мэйтленд-Найлс 42' (Лион)
Из-за поражения в этой игре на счету «Лиона» осталось 24 очка. Подопечные Паулу Фонсеки занимают пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лорьян» же смог набрать 17 баллов и занимает 13-ю строчку.