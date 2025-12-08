Из-за поражения в этой игре на счету «Лиона» осталось 24 очка. Подопечные Паулу Фонсеки занимают пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лорьян» же смог набрать 17 баллов и занимает 13-ю строчку.

Отметим, что с 42-й минуты «Лион» играл в меньшинстве из-за удаления Эйнсли Мэйтленда-Найлса .

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал 22-летний французский нападающий Пабло Пажи на 39-й минуте.

В матче 15-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» на своем поле одолел «Лион» со счетом 1:0.

