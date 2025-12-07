Матч обещает стать столкновением разных стилей: «Лорьян» дома играет агрессивно, много атакует и много рискует, а «Лион» подходит к туру в оптимальном состоянии и с надёжной обороной, способной на долго выключать соперников из игры. Хозяева сохраняют высокую результативность, но их оборона — это главный фактор неопределённости. Гости же показывают лучшие показатели в ключевых статистических блоках и традиционно уверенно проводят очные встречи.

44' Стандарт не удачно выполнил Пажи, на первом защитнике всё остановилось.

44' Снова фолят на Пажи, поймал кураж Пабло, практически у самого углового. Страсти накаляются.

43' Подал со штрафного Пажи, но Грейф первым на мяче оказался.

43' Толиссо, на правах капитана, попытался оспорить удаление, но Вернис непреклонен.

42' Вот это да!!! Вторую жёлтую карточку за пять минут схлопотал Мэйтленд-Найлс и был удалён с поля.

39' Гооооооол!!! 1:0. Ворвался на финтах в штрафную Сумано, сделал довольно корявую передачу в район 11-ти метров, но благодаря рикошету от защитника, мяч дошёл до Пажи, который разобрался с Грейфом, послав мяч в левый угол ворот.

Статистика матча 3 Удары в створ 3 4 Удары мимо 0 39 Владение мячом 61 1 Угловые удары 3 2 Фолы 8

37' Грубовато фолит Мэйтленд-Найлс и получает первый в матче «горчичник».

36' Ответка от «Лиона», Шульц прорвался по правому флангу, ворвался в штрафную, откуда прострелил во вратарскую, но там здорово сыграл Мвого, но мяч отлетел в середину штрафной, откуда добивал Сатриано, но просто блестяще парировал удар вратарь. На отскоке с трудом, но разобрались защитники.

35' Пажи мощнейшим, обводящим ударом послал мяч в правую от него штангу, ближе к крестовине. Повезло гостям.

35' Фолят гости на Макинго и метров с 20-ти от ворот будут исполнять штрафной.

34' Пару минут подождали команды, дым рассеялся и Вернис решил возобновить матч.

32' Пауза в игре!! Пиротехникой увлеклись фанаты «Лорьяна», дымом затянуло поле и судья решио приостановить матч.

30' Тут же отвечают гости, с левого полуфланга подал в штрафную Тольяфико, где головой здорово пробил Сатриано, с 11-ти метров, под перекладину, но здорово сыграл в рамке Мвого.

29' Хорошая атака правым флангом прошла у «Лорьяна», прошла подача в штрафную, где головой Сумано, но по позиции вратаря.

28' Шульц залез в офсайд.

26' Прессингуют хозяева и вынуждают ошибиться гостей.

24' Не происходит пока ничего интересного на поле.

22' «Лион» в большой квадрат играет, забыли футболисты про существование ворот.

21' Заканчивается дождь, будет проще играть.

19' 3:0 по ударам в сторону ворот в пользу хозяев. Гости пока в этом плане скромничают. Хотя владеют мячом больше.

18' Побежали в ответную атаку гости, заработали они опять угловой, но разыграть не удалось как следует, пошла подача по центру, но Мвого спокойно забрал мяч под контроль.

16' Грубо ошиблись защитники «Лиона» в центральном круге, последовала передача на правый фланг в сторону Пажи, тот прорвался к штрафной и здорово прострелил в центр штрафной, где совсем немного не дотянулся до мяча Сумано, лишь шеркнул по нему немного.

14' Попробовали с разных флангов обострить прострелами гости, но со второй попытки только углового добились.

13' Владение у гостей, вот только дивидендов от этого никаких извлечь «Лион» не может.

11' Не получается пока игра в атаке у «Лиона».

10' Угловой тоже довольно опасный получился, нашёл мяч по центру штрафной Тальби, защитник пробил в борьбе в дальний угол, но не попал в створ.

09' Быстрая атака получилась у хозяев, со своей половины убежал Макенго, ворвался в штрафную и ударил в правый нижний угол, но здорово сыграл Грейф, спас команду и перевёл мяч на угловой.

07' Очень сильный дождь идёт, некомфортно футболистам. Всё в воде.

06' Без ворот пока играют команды. Даже попыток не предпринимают для ударов.

05' Фолит Мортон на чужой половине.

04' Неспешный темп матча. «Лион» пытается играть первым номером.

02' Интересный факт: наконец-то отбыл девятимесячную дисквалификацию Фонсека и присутствует на бровке, рядом со своей командой.

01' Сходу фолит капитан гостей на капитане хозяев.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева.

До матча

22:43 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:40 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 В Лорьяне дождь, +15.

22:25 Главный судья: Матьё Вернис (Франция); Ассистент: Флориан Гонсальвес (Франция); Ассистент: Жюльен Ольбер (Франция); Резервный: Гийом Парадис (Франция).

22:20 Матч пройдёт в городе Лорьян (Франция), на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма», вместимость арены — 18970 зрителей.

Стартовые составы команд

Лорьян: Ивон Мвого, Натаниэль Аджей, Монтассар Тальби, Арсен Куасси, Дарлин Йонгва, Тео Ле Брис, Артур Эбонг, Лоран Абергель, Жан-Виктор Макенго, Пабло Пажи, Самбу Сумано.

Лион: Доминик Грейф, Мусса Ньякате, Николас Тальяфико, Ханс Хатебур, Абнер, Тайлер Мортон, Орель Мангала, Павел Шульц, Матис де Карвалью, Корентин Толиссо, Мартин Сатриано.

Лорьян

«Лорьян» подходит к матчу в роли команды, которая дома показывает один из самых нестандартных и противоречивых футбольных профилей в Лиге 1. С одной стороны, «мерлузовые» не уступили в шести из семи последних игр на своём поле и входят в число самых результативных домашних команд чемпионата — 18 голов после 14 туров, причём только «Марсель» забил больше. Победы над «Монако» (3:1) и ничья с ПСЖ (1:1) подтверждают, что в атаке коллектив способен вскрывать оборону соперников любого уровня. Однако оборонительные проблемы остаются критичными: команда пропускает в 12 матчах подряд, а средний показатель — 2 пропущенных мяча за игру — один из худших в лиге. Именно из-за дисбаланса между активностью в нападении и провалами у своих ворот «Лорьян» застрял на границе вылета, имея лишь 14 очков и разницу мячей 18:28. Серия из трёх матчей без поражений и свежая победа над «Ниццей» (3:1) позволяют хозяевам смотреть на тур с осторожным оптимизмом, но стабильность команды по-прежнему остаётся большим вопросом.

Лион

«Лион» проводит сезон в совершенно иных условиях — команда вынуждена делить силы между Лигой 1 и Лигой Европы, но при этом демонстрирует качественный и зрелый футбол. В чемпионате «львы» идут в зоне преследования — 6-е место и 24 очка перед туром, уступая «Ренну» лишь по дополнительным показателям. Клуб заметно прибавил после международной паузы: в пяти из семи последних матчей Лиги 1 «Лион» не проигрывает, а средняя результативность на отрезке — 2.20 гола за игру. Защитная линия также действует образцово: три последних матча команда провела без пропущенных голов, в том числе 3:0 против «Нанта». В Европе показатели ещё ярче — четыре победы при разнице 11:2 и первое место в группе. Возвращение главного тренера на бровку усилило организацию игры, и клуб подошёл к матчу в отличной форме, выиграв 6:0 у «Маккаби Т-А» и уверенно контролируя соперников на всех участках поля. «Лион» стабилен, сбалансирован и демонстрирует постепенный рост, что делает гостей очевидно более ровной командой на текущем этапе сезона.

Личные встречи

В последних девяти матчах против «Лорьяна» «Лион» не проиграл в семи и забивал в восьми из десяти встреч. Последняя очная игра завершилась победой лионцев со счётом 2:0, и статистика подтверждает их статус фаворита и на предстоящий матч.

