Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Симуляции?  Это нормальная футбольная ситуация.  Артистов в футболе много.  Начиная с величайшего артиста Диего Марадоны.  А то, что Кордоба в этом смысле держит нос по ветру, не он первый и не он последний в футболе.

Джон — один из лучших футболистов нашего чемпионата, если не лучший.  Это никак не оспаривается.  Его футбольное мастерство абсолютно безупречно.  Он звезда.  По крайней мере, на нашем фоне», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кордоба смог 12 раз поразить ворота соперников в 24 матчах во всех турнирах.  «Краснодар» же занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.