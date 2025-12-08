Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Симуляции? Это нормальная футбольная ситуация. Артистов в футболе много. Начиная с величайшего артиста Диего Марадоны. А то, что Кордоба в этом смысле держит нос по ветру, не он первый и не он последний в футболе.

Джон — один из лучших футболистов нашего чемпионата, если не лучший. Это никак не оспаривается. Его футбольное мастерство абсолютно безупречно. Он звезда. По крайней мере, на нашем фоне», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кордоба смог 12 раз поразить ворота соперников в 24 матчах во всех турнирах. «Краснодар» же занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.